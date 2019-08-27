2019/08/27 | 17:58
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | بوتين: اتفقت مع الرئيس أردوغان على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة بؤر المسلحين في #إدلب شمال #سوريا) نشر أولاً على موقع (موقع كلمة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
عاجل | بوتين: اتفقت مع الرئيس أردوغان على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة بؤر المسلحين في #إدلب شمال #سوريا
عاجل | بوتين: اتفقت مع الرئيس أردوغان على اتخاذ الإجراءات
اللازمة لإزالة بؤر المسلحين في #إدلب شمال #سوريا
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | بوتين: اتفقت مع الرئيس أردوغان على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة بؤر المسلحين في #إدلب شمال #سوريا) نشر أولاً على موقع (موقع كلمة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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