2019/08/27 | 17:58

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عاجل | بوتين: اتفقت مع الرئيس أردوغان على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة بؤر المسلحين في #إدلب شمال #سوريا

عاجل | بوتين: اتفقت مع الرئيس أردوغان على اتخاذ الإجراءات

اللازمة لإزالة بؤر المسلحين في #إدلب شمال #سوريا

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