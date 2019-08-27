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رويترز نقلا عن مصدرين: حزب الله يخطط لشن ضربة محسوبة ضد الكيان الصهيوني لن تثير حربًا ردًا على حادث بيروت


رويترز نقلا عن مصدرين: حزب الله يخطط لشن ضربة محسوبة ضد الكيان الصهيوني لن تثير حربًا ردًا على حادث بيروت
2019/08/27 | 18:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

رويترز نقلا عن مصدرين: حزب الله يخطط لشن ضربة محسوبة ضد الكيان الصهيوني لن تثير حربًا ردًا على حادث بيروت

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رويترز نقلا عن مصدرين: حزب الله يخطط لشن ضربة محسوبة ضد الكيان الصهيوني لن تثير حربًا ردًا على حادث بيروت

الثلاثاء 27 أغسطس 2019 - 17:46

رويترز نقلا عن مصدرين: حزب الله يخطط لشن ضربة محسوبة ضد الكيان الصهيوني لن تثير حربًا ردًا على حادث بيروت

رويترز نقلا عن مصدرين: حزب الله يخطط لشن ضربة محسوبة ضد الكيان الصهيوني لن تثير حربًا ردًا على حادث بيروت

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