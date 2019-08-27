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بوتين: حددنا مع اردوغان إجراءات إضافية لإرساء الاستقرار في منطقة إدلب والقضاء على بؤر الإرهاب

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بوتين: حددنا مع اردوغان إجراءات إضافية لإرساء الاستقرار في منطقة إدلب والقضاء على بؤر الإرهاب

الثلاثاء 27 أغسطس 2019 - 17:42

بوتين: حددنا مع اردوغان إجراءات إضافية لإرساء الاستقرار في منطقة إدلب والقضاء على بؤر الإرهاب

بوتين: حددنا مع اردوغان إجراءات إضافية لإرساء الاستقرار في منطقة إدلب والقضاء على بؤر الإرهاب

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