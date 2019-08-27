التعليم العالي تبين حقيقة إطلاق توسعة جديدة لمقاعد الدراسات العليا

2019/08/27 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… بينت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الثلاثاء، حقيقة إطلاقها توسع جديدة لمقاعد طلبة الدراسات العليا.وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة سعد صاحب في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “مناقشة قضية توسع مقاعد طلبة الدارسات العليا أمر مبكر ولم يتم دراستها”، لافتا إلى إن “نتائج القبول بصورة نهائية لم تظهر حتى الآن”.وأضاف أن […]

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