2019/08/27 | 18:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مصادر امنية عراقية، الثلاثاء، أن فصائل من الحشد الشعبي بدأت منذ أيام بعمليات نقل واسعة لمعسكرات ومستودعات سلاحها الثقيل، خاصة تلك التي تضم صواريخ أو مواد متفجرة، وسط إجراءات أمنية مشددة حيث تتم تلك العمليات ليلا.وذكر مسؤولون عسكريون في بغداد في تصريحات ان عمليات نقل السلاح من معسكرات الحشد الشعبي، وتغيير مواقعه تتم …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالتزامن مع مطاردة داعش ..الحشد يغير مواقع ترسانته سراً لهذا السبب..



النعيم نيوز.

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