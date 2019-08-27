مجلس ديالى يبرئ احد اعضاء مجلس ناحية العبارة من تهمة التورط باعمال مسلحة

2019/08/27 | 18:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر مجلس محافظة ديالى الغاء قرار اعفاء عضو مجلس ناحية العبارة، مؤيد حميد، بعد اتهامه بالتورط في الهجوم المسلح الذي أستهدف ادارة الناحية.وقال مصدر:” ان مجلس ديالى، صوت خلال جلسته التي عقدها اليوم ، على الغاء قراره السابق بشأن إعفاء عضو المجلس المحلي لناحية العبارة ، مؤيد حميد بتهمة تورطه بهجوم مسلح على مبنى […]

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