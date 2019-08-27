مستشار محافظ كركوك يعلن انجاز 90% من مطار المحافظة

2019/08/27 | 18:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / كركوك ..أوضح مستشار محافظ كركوك، أياد إبراهيم، الثلاثاء، أن نسبة انجاز مطار المحافظة وصلت الى مراحل متقدمة جدا.وقال ابراهيم لـ /المعلومة /، إن “نسبة الانجاز في مطار كركوك الدولي وصلت الى 90% أي بمراحله النهائية”، مشيرا أن ثمة معوقات تواجه عمل وفتح المطار منها عدم ارسال وزارة النقل لجنة فنية لمتابعة […]

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