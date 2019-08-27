2019/08/27 | 18:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة / كركوك ..
أوضح مستشار محافظ كركوك، أياد إبراهيم، الثلاثاء، أن نسبة انجاز مطار المحافظة وصلت الى مراحل متقدمة جدا.
وقال ابراهيم لـ /المعلومة /، إن “نسبة الانجاز في مطار كركوك الدولي وصلت الى 90% أي بمراحله النهائية”، مشيرا أن ثمة معوقات تواجه عمل وفتح المطار منها عدم ارسال وزارة النقل لجنة فنية لمتابعة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشار محافظ كركوك يعلن انجاز 90% من مطار المحافظة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أوضح مستشار محافظ كركوك، أياد إبراهيم، الثلاثاء، أن نسبة انجاز مطار المحافظة وصلت الى مراحل متقدمة جدا.
وقال ابراهيم لـ /المعلومة /، إن “نسبة الانجاز في مطار كركوك الدولي وصلت الى 90% أي بمراحله النهائية”، مشيرا أن ثمة معوقات تواجه عمل وفتح المطار منها عدم ارسال وزارة النقل لجنة فنية لمتابعة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشار محافظ كركوك يعلن انجاز 90% من مطار المحافظة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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