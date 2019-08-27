العميد رضائي: الامن مستتب علی الحدود تماما لعبور زوار الاربعين

2019/08/27 | 18:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد قائد قوات حرس الحدود الايراني العميد قاسم رضائي بان الامن مستتب في الحدود تماما في المعابر الحدودية الاربعة مع العراق لعبور زوار اربعينية الامام ...

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