ديالى.. العبادي يرأس مؤتمراً امنياً لمناقشة الخطة الامنية الخاصة بشهر محرم

2019/08/27 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأس قائد شرطة محافظة ديالى، اللواء فيصل كاظم العبادي، الثلاثاء، مؤتمراً امنياً مع ممثلي هيئة المواكب الحسينية، في مقر قيادة الشرطة، لمناقشة الخطة الامنية الخاصة بشهر محرم الحرام.

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