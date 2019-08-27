الجيش يعثر على عتاد مقاوم للطائرات ويدمر 6 مضافات لداعش غرب الموصل

2019/08/27 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الدفاع ،الثلاثاء، العثور علة اسلحة واعتدة مختلفة بعملية دهم وتفتيش في صحراء قضاء البعاج غربي الموصل.

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