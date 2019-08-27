2019/08/27 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العالم - سوريا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (3 جبهات عربية موحدة في الحرب ضد "اسرائيل") نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (3 جبهات عربية موحدة في الحرب ضد "اسرائيل") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).