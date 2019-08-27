2019/08/27 | 18:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: _roWvlhLoDQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وزير الداخلية اعاد المفسوخة عقودهم من الشرطة الاتحادية لمحافظة الانبار فقط .. شاهد !!) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. وزير الداخلية اعاد المفسوخة عقودهم من الشرطة الاتحادية لمحافظة الانبار فقط .. شاهد !!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).