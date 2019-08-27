الداخلية تعلن نتائج تحقيقاتها بشأن مشادة بين برلماني وقائد عسكري في البصرة

2019/08/27 | 18:43

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بغداد اليوم _ البصرة

أعلنت اللجنة المشكلة من قبل وزارة الداخلية للتحقيق في الاتهامات المتبادلة بين قائد قوات الصدمة في محافظة البصرة العميد علي مشاري، وبين النائب فالح الخزعلي، نتائج تحقيقاتها في الموضوع.

وقال مسؤول اللجنة، ومدير الموارد البشرية في الوزارة اللواء ياسين هادي ثجيل لـ(بغداد اليوم)، إن لجنته "توصلت إلى أن قائد قوات الصدمة العميد علي محسن مشاري كان ينفذ واجباته على أتم وجه، كما أن تقصي الحقائق من خلال محافظ البصرة رئيس اللجنة الأمنية في المحافظة، والمدعي العام ورئيس استئناف محكمة البصرة خلص إلى أن قوات الصدمة كانت تقوم بواجبتها بصورة صحيحة".

وأضاف ثجيل، أن "ما حصل (بين العميد مشاري وبين النائب فالح الخزعلي) هو سوء فهم في التوقيتات، وقد تم تجاوز سوء الفهم هذا"، واصفا الخزعلي بـ"القامة الجهادية والوطنية".

وتبادل النائب عن محافظة البصرة فالح الخزعلي وقائد قوات الصدمة في المحافظة العميد علي مشاري للاتهامات، في وقت سابق.



ففيما اتهم الخزعلي العميد مشاري بـ"اعتقال مواطنين أبرياء لتسجيل انجاز أمني، وتنفيذ اعتقالات عشوائية وتجاهل حرمة المنازل السكنية"، فقد وجه مشاري اتهاما للخزعلي بالتورط في عمليات تهريب للنفط، ومنع اعتقال مطلوبين بتهم بينها القتل، قبل أن ترسل وزارة الداخلية لجنة إلى البصرة للتحقيق في تلك الاتهامات.

بغداد اليوم _ ديالى

كشف مجلس ديالى، اليوم الثلاثاء، عن "معلومات مؤكدة" تفيد بتزويد إسرائيل قادة تنظيم داعش بأجهزة اتصال متطورة للتواصل مع قياداتهم العليا في سوريا.

وقال رئيس اللجنة الأمنية المجلس صادق الحسيني في حديث لـ(بغداد اليوم)،

بغداد اليوم- بغداد

كشف جهاز مكافحة الإرهاب، الثلاثاء، عن أسماء القيادات الإرهابية الذين تم قتلهم بضربة جوية لطيران التحالف الدولي بصحراء الانبار.

وقال الجهاز في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "الحاقا بالبيان الذي اعلنه جهاز مكافحة الارهاب في ١٣

بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر امني من داخل محافظة البصرة، الثلاثاء، بوصول قوة من التدخل السريع الى المحافظة لتأمين زيارة مرتقبة لوزيري الدفاع والداخلية.

وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته لـ(بغداد اليوم)، ان "قوة من فرقة التدخل السريع وصل

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