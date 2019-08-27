مبعوث الخارجية النرويجي للحلبوسي:مستعدون للتعاون في ملف إعادة الإعمار

2019/08/27 | 18:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مبعوث الخارجية النرويجي، كنوت لين، اليوم الثلاثاء، استعدادَ بلاده للتعاون في ملف إعادة الإعمار بعد الاستقرار المتحقق في العراق.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان، في بيان تلقت “النعيم نيوز”، نسخة منه، إن “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ألتقى، اليوم، المبعوث الخاص لوزارة الخارجية النرويجي كنوت لين، ترافقه سفيرة أوسلو لدى بغداد تونه اليزابيث اليش”.

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