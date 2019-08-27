رويترز: حزب الله يخطط لشن ضربة” محسوبة ” ضد إسرائيل

2019/08/27 | 18:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ متابعة..أفاد مصدران مطلعان لوكالة “رويترز” بأن حزب الله اللبناني يخطط لتنفيذ “ضربة محسوبة” ضد إسرائيل، ردا على حادث بيروت، فيما أشارا الى أن تلك الضربة لن تؤدي إلى اندلاع حرب في المنطقة.ونقلت الوكالة عن أحد المصدرين اللذين تحدثا لها، اليوم الثلاثاء، أن الرد “سيتم ترتيبه بطريقة لن تؤدي إلى حرب لا يريدها […]

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