إيران تعلن إلغاء تأشيرة الدخول الى العراق خلال الزيارة الأربعينية

2019/08/27 | 18:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن قائد قوات حرس الحدود الايراني قاسم رضائي، اتفاق حكومة بلاده مع الحكومة العراقية، على الغاء تأشيرة الدخول امام الزائرين الإيرانيين، خلال شهري محرم وصفر الهجريين.

وأكد رضائي في تصريح خلال زيارته معبر خسروي الحدودي، ان الاتفاق بين بغداد وطهران والذي تم خلال لقاء وزراء البلدين، وزيارة قائد قوى الامن الداخلي الايراني الى بغداد، يتضمن فتح معبر خسروي امام زوار الأربعين لهذا العام، ليضاف الى المعابر الثلاثة المستخدمة في السنوات السابقة، بعد استتباب الامن في المناطق الحدودية، مبينا ان بلاده تبذل جهودا في مجالات طرق المواصلات، واماكن وقوف السيارات، ونقاط السيطرة والتفتيش، تمهيدا للزيارة الاربعينية.

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