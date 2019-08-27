2019/08/27 | 18:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب عضو مجلس محافظة كربلاء محمد الطالقاني، الثلاثاء، الحكومة المحلية بضرورة توفير قطع اراضي للمواطنين غير الموظفين والكسبة.وقال الطالقاني في تصريح لـ/النعيم نيوز/ “ان مجلس المحافظة خصص قطع اراضي بالالاف لموظفي كربلاء من مختلف الدوائر وهذا حق مشروع لهم، الا ان هناك مواطنين غير الموظفين والكسبة والفقراء وبعض الشرائح بحاجة الى تلك القطع”.واضاف …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس كربلاء يطالب بتخصيص قطع أراضي للمواطنين غير الموظفين والكسبة النعيم نيوز.

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