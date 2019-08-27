2019/08/27 | 18:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: POaIUmqvyXg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. طهران : لا حوار مع واشطن ما لم يتم رفع اجراءات الحظر .. تقرير هاني الخاطر) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. طهران : لا حوار مع واشطن ما لم يتم رفع اجراءات الحظر .. تقرير هاني الخاطر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).