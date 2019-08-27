القضاء يصدق أقوال ضابط ومفوض شرطة استبدلا متهم بأخيه

2019/08/27 | 18:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخباراعلن مجلس القضاء الاعلى، يوم الثلاثاء، عن تصديق أقوال ضابط ومنتسب في وزارة الداخلية لقيامهم باستبدال موقوف أثناء تسييره إلى المحكمة المختصة.

وقال المركز الإعلامي للمجلس في بيان، إن "الأجهزة الأمنية ألقت القبض على متهم مطلوب للقضاء وأثناء تسييره للمحكمة تمهيدا لعرضه على القاضي المختص جرى استبدال الموقوف بشقيقه".

وأضاف البيان، أن "شقيق الموقوف عرض على القاضي ليتم إخلاء سبيل الموقوف المستبدل كونه غير المقصود".

واوضح، أن "عملية القبض تمت على اثر معلومات استخبارية وردت إلى مكتب المفتش العام بشأن عملية الاستبدال وعلى أثرها سلم المتهم الأصلي نفسه إلى الجهات المختصة واعتقل شقيقه والضابط والمفوض مسؤول الدورية".

ونوه البيان إلى، إن "المتهمين موقوفين حاليا وفق أحكام المادة 290 من قانون العقوبات".



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