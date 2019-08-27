جهات مجهولة تطلق حملة تطالب اكراد العراق بمقاطعة تركيا

2019/08/27 | 18:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اطلقت جهات غير معروفة التوجه، بحسب ما كشف عنه اليوم الثلاثاء، موقعا الكترونيا، لحملة تدعو اكراد المنطقة، وخصوصا اكراد العراق، الى مقاطعة تركيا بكل الاشكال.

واوردت منصة ذاكناري الاعلامية تقرير ترجمته "الغد برس"، يتحدث عن الموقع الجديد، ويوفر دليلا لكيفية مقاطعة تركيا من الجانب الاقتصادي، وحتى الثقافي والاعلامي، بالاضافة الى مطالبته بدعم ما وصفه بــ "ثورة روجافا"، التي اطلقها اكراد شمال سوريا ضد تواجد القوات التركية.

واظهرت متابعة "الغد برس" للموقع، توجهه نحو اعلان "ثورة قومية"، كالتي طالب بها مؤسس حزب العمال الكردستاني عبد الله اوجلان، لاقتطاع اراضي من العراق، سوريا، تركيا وايران، وتحويلها الى دولة قومية للاكراد.

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