المنافذ الحدودية تستقبل وفدٱ صحيا و أمنيا لتنسيق الجهود استعدادٱ للزيارة الأربعينية

2019/08/27 | 18:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، عن استقبالها وفدٱ صحيا و أمنيا لتنسيق الجهود استعدادٱ للزيارة الأربعينية.

وذكر اعلام الهيأة في بيان تلقته "الغد برس"، ان "منفذ زرباطية الحدودي، استقبل وفدٱ صحيا من دائرة صحة محافظة واسط لمناقشة الاستعدادات الطبية للزيارة الاربعينية مقيمين منفذ زرباطية من المنافذ البرية العالمية والتهيوء لاستقبال وفدٱ من منظمة الصحة العالمية للاطلاع على واقع الخدمات المتوقع تقديمها أثناء الزيارة".

واضاف انه "في سياق متصل عقد اجتماع امني مشترك بين هيأة المنافذ الحدودية /منفذ زرباطية الحدودي وقائد حرس الحدود المنطقة الثالثة ومعاون قائد شرطة محافظة واسط ومدير جوازات زرباطية مع الجانب الإيراني والذي ضم قائد حرس الحدود وقائد حرس حدود ( إيلام وكرمنشاه) الإيرانيين لتنسيق الجهود استعدادٱ لتفويج زوار أربعينية الإمام الحسين عليه السلام".

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