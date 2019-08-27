قطعات اللواء الاول فرقة الرد السريع تصل الى البصرة لفرض الامن فيها

2019/08/27 | 18:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت فرقة الرد السريع ، اليوم الثلاثاء، وصول قطعات اللواء الاول من الفرقة الى محافظة البصرة لفرض الامن .

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