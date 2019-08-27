نائبة تطالب عبد المهدي بمنح الضوء الأخضر بالتصدي للطائرات “الإسرائيلية”

2019/08/27 | 18:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… طالبت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، الثلاثاء، رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي بإعطاء الضوء الأخضر للدفاعات الجوية التابعة لوزارة الدفاع للتصدي لأي طائرات أجنبية تحلق في سماء العراق ومن بينها طائرات الكيان الصهيوني.وقالت نصيف في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “الأمر الديواني المتعلق بعدم تحليق إي […]

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