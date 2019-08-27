التغيير: حكومة الإقليم سترضخ لبغداد وتوافق على شروطها بشأن الصادرات النفطية والمنافذ

2019/08/27 | 19:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أكدت حركة التغيير الكردية، الثلاثاء، رضوخ حكومة الإقليم للحوار وشروط الحكومة المركزية الخاصة بتصدير النفط والنقاط الخلافية في الموازنة والمنافذ الحدودية، عازية الأمر الى عجز كردستان وفشلها اقتصاديا خلال السنوات الأخيرة.وقال القيادي في التغيير وعضو برلمان كردستان السابق بيستون فائق لـ/المعلومة /، ان “حكومة الإقليم أدركت مؤخرا ان الوضع الاقتصادي المتردي […]

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