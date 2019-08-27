الداخلية تكشف نتائج تحقيقاتها بشأن مشادة بين برلماني وقائد عسكري في البصرة

2019/08/27 | 19:15

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بغداد اليوم _ البصرة

كشفت اللجنة المشكلة من قبل وزارة الداخلية للتحقيق في الاتهامات المتبادلة بين قائد قوات الصدمة في...





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