2019/08/27 | 19:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC أرسل برشلونة بطل إسبانيا وفدا إلى باريس، الثلاثاء، في محاولة جديدة لضم النجم البرازيلي نيمار من باريس سان جرمان الفرنسي، حسبما أشارت عدة تقارير أوروبية.وأشارت صحيفة “سبورت” الإسبانية إلى أن اجتماع الثلاثاء سيكون “حاسما” بين إدارة الناديين، بعد فشل التوصل إلى اتفاق في الاجتماع الأول.وأقلت طائرة خاصة مدير […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص من أجل نيمار..“طائرة الأمل” تحلق من برشلونة إلى باريس المركز الخبري الوطني.

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