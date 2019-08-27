2019/08/27 | 19:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مقتل 5 من قيادات داعش البارزة في صحراء الانبار..



تعرف عليهم

بغداد/..



أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الثلاثاء، عن مقتل 3 قيادات كبيرة من داعش في صحراء الانبار.

وذكر في بيان، تلقته، "عين العراق نيوز"، انه" الحاقا بالبيان الذي اعلنه جهاز مكافحة الارهاب في ١٣ اب ٢٠١٩ حول مقتل ١٠ ارهابيين في صحراء الانبار بضربة جوية لطيران التحالف الدولي وفق معلومات دقيقة من استخبارات الجهاز تأكد لدينا بعد التدقيق والتفتيش ان من بين المقتولين كل من:

١.



الارهابي احمد حامد حسين عبدالجليل العيثاوي المكنى {ابو مسلم} والي ولاة الولايات الغربية.

٢.



الارهابي ابو انس امير قاطع الصحراء في ولاية الانبار.

٣.



الارهابي ابو وقاص الاعلامي العام ومجهز الولايات الغربية، اضافة الى قياديين اخرين لم يتسنى معرفة اسماؤهم لتشوه جثثهم من اثر الضربة.

وأشار الى انه" بهذا فقد التنظيم اكبر قياداته في القاطع".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل 5 من قيادات داعش البارزة في صحراء الانبار.. تعرف عليهم) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل 5 من قيادات داعش البارزة في صحراء الانبار.. تعرف عليهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).