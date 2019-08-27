إندونيسيا: أول حكم في العالم على مغتصب بـ “الإخصاء الكيميائي”.

2019/08/27 | 19:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ متابعة..أصدرت محكمة جاوة الشرقية حكما على مغتصب الأطفال الإندونيسي، موه إريس بن سيوكور، بالإخصاء الكيميائي، بناء على لائحة رئاسية أجازت فرض عقوبات الإعدام والإخصاء الكيميائي على مرتكبي الجرائم الجنسية.ونقلت صحيفة “كوكونوتس جاكرتا” الإندونيسة، عن المتهم مرتكب جريمة الاغتصاب فور سماعه الحكم “أطلب من القاضي إصدار حكم بإعدامي بدلا من تلك الطريقة المهينة […]

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