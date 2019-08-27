مر 24 يوماً على اعتصامهم…خريجو الهندسة في ميسان يصرون على المطالبة بالتعيين

2019/08/27 | 19:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادأعلنت تنسيقية المتظاهرين من خريجي الكليات الهندسية، في ميسان، الثلاثاء، إستمرار تظاهراتهم المنددة بعدم إيجاد فرص عمل لهم في الشركات النفطية أو الحصول على تعيين على شركة نفط ميسان.

وقال علي عبدالسلام، وهو أحد منسقي الإحتجاج السلمي، من أمام مبنى شركة نفط ميسان، حيث يتواجد العشرات من الخريجين، لـ”كلكامش برس”، أن “إعتصام خريجي الكليات الهندسية في ميسان ومن أمام مبنى شركة نفط ميسان مستمر، وهناك خطوات تصعيدية سنتبعها في الايام المقبلة”.

وأشار الى أنه “مضى على اعتصامهم أكثر من 23 يوما، وهناك لقاءات مع مدير شركة نفط ميسان عدنان نوشي، من أجل ايجاد حل لمشكلتنا نحن المهندسين، ولكن تم تسويف عمل اللجنة التي كان من المؤمل ان تدرس ايجاد حلول لنا”.

وتابع، “ليس لدينا طلبات كثيرة، سوى مطلب واحد، وهو اتاحة الفرصة لنا للعمل في الشركات الاجنبية العاملة في الحقول النفطية في المحافظة، وهي بحاجة الى مهندسين بشكل مستمر”.

وأضاف، “خلال الايام الماضية، قمنا بغلق باب شركة نفط ميسان وحصلت تماس واحتكاك مع الشرطة، ونحن ماضون بهذه الخطوات التصعيدية من أجل الحصول على حقوقنا”.

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