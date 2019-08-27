ريال مدريد يفتح باب إنضمام برونو فرنانديز من جديد

2019/08/27 | 19:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

دخل نادي ريال مدريد الإسباني مجدداً، في مفاوضات مع نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي، للتعاقد مع لاعب الوسط البرتغالي برونو فرنانديز.

وكشفت صحيفة "كوريو دا مانها" البرتغالية، أن الوكيل البرتغالي خورخي مينديز هو الذي يجري مفاوضات مع سبورتنغ نيابة عن ريال مدريد.

وأشارت الصحيفة الى أن صاحب الـ24 عاماً، قد ينتقل الى النادي الملكي مقابل 70 مليون يورو.

وتم اختيار برونو، كأفضل لاعب في الدوري البرتغالي الموسم الماضي، وكان من ضمن المنتخب الذي حصد بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وكان الريال قد فتح باب المفاوضات مع النادي من قبل، ولكن إهتمام المدير الفني الفرنسي زيدان كان بمواطنه بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد.

برونو أيضا كان على قائمة المطلوبين في مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير الإنكليزي، قبل أن تغلق سوق الانتقالات في إنكلترا.

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