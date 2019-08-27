2019/08/27 | 19:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ بهدف الاطلاع على اوضاع النازحين من قضاء سنجار ومعرفة المشاكل التي يعانون منها زار وفد من لجنة المناطق الكوردستانية خارج الاقليم برئاسة جوان يونس رئيس اللجنة وعدد من اعضاء اللجنة مخيمات النازحين من مناطق سنجار في محافظة دهوك.

وناقشت اللجنة في اجتماع مع عدد من مسؤولي الوحدات الادارية لسنجار ومسؤولي الدوائر الحكومية لاطراف سنجار في مكتب البرلمان بمحافظة دهوك المشاكل التي تعاني منها تلك المناطق والمناطق المتنازع عليها، واكدت اللجنة على ضرورة العمل لاعادة اوضاع سنجار الى طبيعتها والعمل على اعادة النازحين منها الى مناطقهم واراضيهم الاصلية.

وجرى الحديث ايضا حول اهمية تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي التي تخص تلك المناطق، كما قامت اللجنة بزيارة ميدانية الى مخيمات شاريا وكبرتو في المحافظة ومخيم جما في قضاء زاخو، وعقدت اجتماعات مع المسؤولين عن تلك المخيمات بهدف الوقوف على ابرز احتياجاتها والنازحين وحل مشاكلهم خاصة فيما يتعلق بمجال الخدمات والصحة والتعليم للنازحين.

من جانبهم اوصل المسؤولون عن المخيمات ما تعانيها من نواقص في مجال الخدمات وتوفير الخيم المناسبة لهم وتوفير المستلزمات الصحية وتنظيم العملية التعليمية والمدارس الموجودة في مخيمات النازحين.

وأكدت اللجنة خلال زيارتها انها سترفع تقريرا الى الهيئة الرئاسية للبرلمان حول زيارتهم الميدانية وتطالب حكومة الاقليم بضرورة توفير الخدمات المناسبة للنازحين وحل مشاكلهم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة برلمانية كوردستانية تخرج بمعطيات عن أوضاع النازحين من سنجار) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة برلمانية كوردستانية تخرج بمعطيات عن أوضاع النازحين من سنجار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).