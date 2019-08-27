توجه نيابي لتخصيص اول جلسة من البرلمان لمناقشة “خرق” السيادة العراقية

2019/08/27 | 19:26

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الاتجاه برس- خاص

قال النائب عن تيار الحكمة، ستار الجابري، اليوم الثلاثاء، أننا ندعو رئاسة البرلمان لجعل اول جلسة من الفصل التشريعي الثاني، مخصصة لمناقشة خرق سيادة العراق والتجاوز على معسكرات القوات العراقية.

وذكر الجابري في حديث خاص لـ”الاتجاه برس”، إننا “نوجه دعوة الى رئاسة مجلس النواب من أجل جعل اول جلسة من السنة التشريعية الثانية تخصص لمناقشة خرق السيادة العراقية والتجاوز على اجوائنا”.

وأضاف، أن “الجلسة تتضمن مناقشة استهداف معسكرات القوات العراقية من قبل الطائرات المسيرة او غيرها من وسائل الاستهداف ودعم قرارات الحكومة في الحفاظ على سيادة البلد”.

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