الامن النيابية: الاعتداءات الاخيرة دليل ادانة قطعي لعمل اميركا المعادي للعراق

2019/08/27 | 19:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة – الاتجاه برس

أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الثلاثاء، عزمها إلغاء الاتفاقية الإستراتيجية مع واشنطن وإنهاء التواجد العسكري الأميركي، مبينا ان الأيام المقبلة ستشهد حراكا سياسيا لإخراج القوات الأميركية.

وقال عضو اللجنة كريم عليوي في تصريح تابعته “الاتجاه برس” إن “الأيام القليلة المقبلة ستشهد حركا سياسيا من اجل اخراج القوات الأميركية والغاء اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن بالتزمن مع عزم اللجنة الغاء الاتفاقية”.

وأضاف ان “الاعتداءات الأخيرة ضد قوات الحشد الشعبي دليل ادانة قطعي على عمل القوات الأميركية في العراق المعادي للعراق”.

واوضح ان “الجيش الأميركي عمل على دعم الإرهابيين خلال معارك تحرير المناطق ومن ثم عمل على دعم العدوان الإسرائيلي على العراق ما يلزم الحكومة والبرلمان على اخراج تلك القوات عقب الانتهاء من العطلة التشريعية مباشرة”.

يذكر ان الفترة الاخيرة شهدت قيام طائرات “اسرائيلية” بقصف مخازن السلاح والاعتاد للحشد الشعبي بدعم من الادارة الاميركية .

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