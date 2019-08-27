2019/08/27 | 19:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ بلال زكي

ألمح مدرب المنتخب الوطني لكرة الصالات الى ان المشاركة في البطولة الرباعية التي ستضيفها اندونيسيا مطلع الشهر المقبل فرصة مثالية لاختبار اللاعبين الجدد والوقوف على مدى جاهزيتهم الفنية، بينما أكد ان العمل مستمر من قبل الجهاز الفني لرفع المنسوب اللياقي للاعبين خلال المعسكر التدريبي المتواصل منذ أيام في النجف.

وقال هيثم بعيوي في تصريح خص به «الصباح الرياضي» انه وجه الدعوة الى اكثر من 10 لاعبين برزوا بصورة ملفتة للنظر مع أنديتهم خلال منافسات الموسم الماضي لدوري كرة الصالات للانضمام الى صفوف المنتخب الوطني لغرض الاطلاع عن كثب على مستوياتهم الفنية والبدنية خلال البطولة الرباعية، مبينا ان العناصر القديمة التي مثلت المنتخب في السنوات السابقة لن تكون حاضرة خلال الاستحقاق المقبل باستثناء ثلاثة أو أربعة لاعبين كحد أقصى.

واضاف ان الفترة المقبلة ستشهد اقامة خمس مباريات، ثلاث منها ضمن البطولة الرباعية أمام أندونيسيا صاحبة الضيافة واوزبكستان والصين تايبيه، فضلا عن مباراتين تجريبيتين أمام ناديين اندونيسيين.

ولفت الى ان الجهاز الفني سيقوم بدراسة شاملة عطفا على المستويات التي سيقدمها كل لاعب خلال الفترة المقبلة، مرجحا احتمالية المزج بين العناصر القديمة واللاعبين الشبان الذين انضموا حديثا لتشكيل منتخب متجانس قادر على تخطي حاجز التصفيات وبلوغ نهائيات القارة الآسيوية.

وأوضح بعيوي ان المنتخب سيختتم معسكره الحالي في النجف بعد غد الجمعة ويتوجه الى اندونيسيا للشروع في التحضيرات النهائية للبطولة الودية.

وكانت قرعة التصفيات المؤهلة الى نهائيات أمم آسيا وكأس العالم أوقعت منتخبنا الى جانب الامارات والكويت وفلسطين والبحرين «المضيف»، ومن المؤمل ان تقام المواجهات منتصف تشرين الأول المقبل.

وينص نظام الاتحاد القاري على تأهل صاحبي المركزين الأول والثاني في كل مجموعة الى النهائيات.

تجدر الاشارة الى ان الجهاز الفني لمنتخب كرة الصالات يتألف من هيثم بعيوي يساعده وميض شامل وعبد الرزاق ابو الهيل وسالم عودة وحسين شلال مدربا لحراس المرمى وعلي طالب مديرا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعيوي: البطولة الرباعية فرصة لاختبار اللاعبين الجدد) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعيوي: البطولة الرباعية فرصة لاختبار اللاعبين الجدد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).