مختصون: القيثارة قادر على تجاوز نظيره الكويتي

2019/08/27 | 19:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / طه كمر

يخوض ممثل الوطن فريق الشرطة اليوم مباراته الاولى بذهاب الدور الـ 32 لبطولة الأندية العربية بكرة القدم ، عندما يحل ضيفا على نظيره الكويت الكويتي بعد أن استعد لهذه البطولة من خلال انخراط لاعبيه في معسكر البصرة التي تشبه الى حد كبير أجواء الكويت ، لاسيما بعد استقطاب الفريق الأخضر لنجوم لهم ثقلهم على الساحة المحلية والدولية .

(الصباح الرياضي) استطلعت آراء بعض المختصين بالشأن الكروي عن هذه المباراة فكان محدثنا الأول لاعب المنتخب الوطني السابق صادق سعدون الذي قال بهذا الخصوص : الكويت الكويتي يعد من أزعج الفرق على الاندية العراقية لاسيما في البطولات الآسيوية والعربية ودائما ما يكون عثرة أمام فرقنا.

وأضاف: رغم قوته وامكانيات لاعبيه الفنية العالية الا انه وفي هذا التوقيت بالذات لدينا من التفاؤل والطموحات ما يجعلنا نتطلع الى تحقيق الفوز عليه وذلك للثقة المفرطة بلاعبي القيثارة الذين جلهم يلعبون في صفوف المنتخب الوطني.

وأكد سعدون قدرة الشرطة على كسب الجولة وبلوغ الدور الثاني من البطولة على حساب مضيفه العنيد، بسبب تميز التشكيلة الأساسية فضلا عن امتلاكه دكة بدلاء عامرة وبمستوى عال جدا من شأنها أن تلبي طموح القائمين على الفريق الأخضر.

من جانبه أكد لاعب منتخبنا الوطني ونادي الشرطة السابق شاكر محمد صبار ان الشرطة اليوم قادر على تخطي العقبات وخاصة امام الكويت الكويتي، مبينا ان ما يضمه الشرطة بين صفوفه من لاعبين أكفاء قادرين على ترجمة أفكار المدرب على أرض الواقع يجعلنا نتفاءل بتحقيقهم الفوز رغم معرفتنا جيدا بقوة الفريق المنافس الذي يشكل عثرة كبيرة أمام انديتنا على مر الأزمنة ، لافتا في الوقت ذاته الى ان الادارة النموذجية للفريق الشرطاوي التي أخذت على عاتقها قيادة الفريق الى بر الأمان قادرة على تحقيق الألقاب ليس فقط على الصعيد المحلي بل العربي أيضا بحكم ما متوفر لديها من كادر تدريبي على مستوى عال ولاعبين من الدرجة السوبر.

وكانت محطتنا الأخيرة مع لاعب الشرطة السابق أنمار سلام الذي قال بالرغم من صعوبة المهمة كون فريق الشرطة سيخوض مباراته على أرض المنافس، الا اننا نؤكد امكانية ممثل الوطن في عبور الفريق المضيف رغم امتلاكه عنصري الأرض والجمهور، لما يمتلكه الأخضر من تشكيلة أساسية ودكة بدلاء عامرة بنجوم المنتخبات الوطنية فضلا عن تواجد اللاعبين المحترفين الذين يمتلكون خبرات متراكمة في مجال اللعبة ، كاشفا في الوقت ذاته عن الانتدابات المهمة التي عززت تشكيلة القيثارة في جميع المراكز، التي من شأنها الحفاظ على ديمومة الكرة الشرطاوية محليا وعربيا وآسيويا .

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