تهديد ناري من النائب كاظم الصيادي.. تابع التفاصيل

2019/08/27 | 19:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اطلق النائب، كاظم الصيادي، اليوم الثلاثاء، تهديدا صارخا الى الفاسدين بأنهم قريبا، يذهبون في مهب الريح.وقال الصيادي في تغريدة على تويتر اطلع عليها “يس عراق”، “قريبا الفاسدون وانصارهم في مهب الريح”.

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