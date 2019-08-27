2019/08/27 | 19:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد القنصل الايراني العام في البصرة احمد سياهبوش، اليوم الثلاثاء، ان بلاده سوف تتخذ موقف قوي رداً على حوادث اعتداء طالت عراقيين داخل اراضي بلاده.وقال سياهبوش خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى القنصلية، إن “حكومة بلادة تشعر بان هناك اعداء لم يسمهم لا يرغبوا بالاستقرار بين العراق وايران وان يكون الشعبان العراقي والإيراني محورا …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القنصل الإيراني يتوعد بإتخاذ موقف قوي بشأن الاعتداءات التي طالت العراقيين النعيم نيوز.

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