في اتفاق تاريخي.. الأفيال البرية تنتصر على حدائق الحيوان

2019/08/27 | 19:31

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اعتمد أعضاء اتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض (سايتس)، اليوم الثلاثاء، نصا يحد بدرجة كبيرة من احتمال صيد الفيلة البرية

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