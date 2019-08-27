نائبة تطالب عبد المهدي بمنح الضوء الأخضر بالتصدي للطائرات “الإسرائيلية”

2019/08/27 | 19:32

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متابعة:سومر نيوز

طالبت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، الثلاثاء، رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عا...

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