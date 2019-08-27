2019/08/27 | 19:35

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ماذا انجزت حملة "بغداد شرف لنا"..



هذه النسب

الثلاثاء

27

أب

2019 :

07:22 pm

30

كشف محافظ بغداد فلاح الجزائري عن وصول نسب الانجاز بالمشاريع

المتوقفة في العاصمة الى مراحل متقدمة.الجزائري وفي مؤتمر صحفي مشترك جمعه بوزير الخطيط اكد استمرار العمل

بالمشاريع المتوقفة ، مشيرا الى ان سرعة انجازها وصلت الى نسب متقدمة.

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