2019/08/27 | 19:35

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التخطيط تعلن عن خطة لاكمال مشاريع متوقفة في بغداد (فيديو)

الثلاثاء

27

أب

2019 :

07:07 pm

28

أكد وزير التخطيط صباح الدليمي على أهمية التعاون بين الوزارة ومحافظة

بغداد لإكمال المشاريع المتوقفة في عموم مناطق العاصمة.الدليمي وفي مؤتمر صحفي مشترك جمعه بمحافظ بغداد فلاح الجزائري لفت

الى ضرورة اكمال المشاريع المتوقفة في العاصمة ضمن حملة خدمة بغداد

شرف لنا التي اطلقتها المحافظة.

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