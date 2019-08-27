خبير أمني: العدوان على معسكرات الحشد كشف هذين الامرين

2019/08/27 | 19:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد الخبير الامني هشام الهاشمي، اليوم الثلاثاء، ان العدوان على معسكرات الحشد كشف لنا امرين.

وقال الهاشمي في تغريدة على حسابه تويتر، إن "النتيجة المستخلصة من العدوان على معسكرات وقيادات الحشد الشعبي؛ هي ان العدوان نجح بأن يفرق الحشد الى حشد الدولة وحشد الفصائل، وان القوة والقدرات العسكرية التي يمتلكها العراق في التصدي او لردع العدوان الخارجي، لا تزال محدودة وغير كافية لحماية سيادته وثرواته".



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