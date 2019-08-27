ظريف: الاجتماع بين ترامب وروحاني “لا يمكن تخيله”

2019/08/27 | 19:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس استبعد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عقد لقاء بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الإيراني حسن روحاني، قائلا إن لقاء من هذا القبيل “لا يمكن تخيله”.وأضاف وزير الخارجية الإيراني في تصريحات نقلها “راديو فاردا” الإيراني المعارض، أنه “حتى إن عادت واشنطن إلى الاتفاق النووي لعام 2015، فلن يكون هناك

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