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عبد المهدي: العراق مستعد للرد بحزم وبكافة الوسائل على أي عدوان خارجي


عبد المهدي: العراق مستعد للرد بحزم وبكافة الوسائل على أي عدوان خارجي
2019/08/27 | 19:37
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-     يتبع ..

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