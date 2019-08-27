2019/08/27 | 19:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع ..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي: العراق مستعد للرد بحزم وبكافة الوسائل على أي عدوان خارجي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي: العراق مستعد للرد بحزم وبكافة الوسائل على أي عدوان خارجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).