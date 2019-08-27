فيديو: مجموعة السبع تنهي اعمالها بقُبلات لترامب مع ميركل.. وميلانا تقبل ترودو

2019/08/27 | 19:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداظهر مقطع فيديو اللحظات الاخيرة لختام اعمال مجموعة القمة السبع المنعقدة في فرنسا، التي سادت القبلات على اجوائها.وظهر في الفيديو تبادل للقبل بين الرئيس الامريكي دونالد ترامب والمستشارة الالمانية ميركل فيما فعلها ترامب لكن مع زوجة الرئيس الفرنسي ماكرون، بينما قبلت ميلانا ترامب – زوجة الرئيس الامريكي – رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.وتعتبر مجموعة السبع هي منظمة تتكون من أكبر سبع دول اقتصادية على مستوى العالم، وهي كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وتتخذ المجموعة قيم الحرية، وحقوق الإنسان، والديمقراطية، حكم القانون، والرخاء، والتنمية المستدامة كمبادئ رئيسية لها.

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