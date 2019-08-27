روسيا تسلم تركيا بطارية ثانية من منظومة إس-400

2019/08/27 | 19:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ دولي

قال

الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنّ بلاده سلمت تركيا، اليوم الثلاثاء، بطارية

ثانية من منظومة إس-400 للدفاع الصاروخي، حسبما نقلت عنه وكالة إنترفاكس للأنباء.

وأضافت

أن بوتين أبلغ نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، الذي يزور روسيا: ”بالمناسبة تمت

عملية تسليم أخرى هذا الصباح“.

من

جهتها، ذكرت وزارة الدفاع التركية أنّ ”عملية تسليم بطارية ثانية من منظومة إس-400

بدأت اليوم الثلاثاء، وسوف تستغرق شهرًا تقريبًا“.

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