التربية تعلن اعتماد إرسال الأسئلة الوزارية إلكترونيا إلى المراكز الامتحانية

2019/08/27 | 19:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت

اللجنة الدائمة للامتحانات في وزارة التربية، الثلاثاء، انها قامت بتجربة ارسال

أسئلة الامتحانات النهائية الوزارية إلكترونيا إلى المراكز الامتحانية.

وذكرت

مديرية العلاقات العامة والاعلام في الوزارة، في بيان تلقى “النور نيوز”

نسخة منه، أن “اللجنة الدائمة للامتحانات اعتمدت تجربة مشروع ارسال الأسئلة

الامتحانية إلكترونيا في امتحانات الدور الثاني والتي تجري حاليا”، مشيرة إلى

أن “اللجنة جهزت بعض المراكز الامتحانية بأجهزة مزودة بالإنترنت تقوم بسحب

واستنساخ الأسئلة خلال دقيقة واحدة”.

وأوضحت

“حيث تقوم اللجنة الدائمة للامتحانات بأرسال الأسئلة الامتحانية الوزارية إلى

أجهزة موجودة في المراكز الامتحانية تم تأمينها ومن خلال تلك الاجهزة يتم السحب

الفوري للأسئلة، وتأتي هذه التجربة من أجل القضاء على تسرب الأسئلة”.

وأكدت

مديرية العلاقات العامة والاعلام أن “التجربة طبقت في المديرية العامة لتربية

الرصافة الثانية والمديرية العامة لتربية واسط وأثبتت نجاحها بنسبة (100%) “.

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