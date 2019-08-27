2019/08/27 | 19:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع..هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس الوزراء :العراق مستعد للرد بحزم وبكافة الوسائل على اي عدوان خارجي المركز الخبري الوطني.

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