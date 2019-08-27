موازنة بمليارات الدولارات فقط تحت بند”تسديد الديون الخارجية “

2019/08/27 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد جمال كوجر عضو اللجنة المالية بالبرلمان العراقي في تصريحات اليوم، أن موازنة العراق للعام المقبل 2020 ستشهد تخصيص 20 مليار دولار تحت بند تسديد ديون خارجية وفوائدها اقترضتها الدولة العراقية في السابق، قالت تقارير سابقة عنها إنها تتجاوز 100 مليار دولار منذ الحرب على تنظيم داعش إلى عام 2019.وأوضح كوجر أن اللجنة المالية …

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