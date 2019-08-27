داعشي حطم آثار متحف الموصل يسقط فريسة للاستخبارات العراقية

2019/08/27 | 19:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء سعد معن، عن إلقاء القبض على "داعشي" قام بتحطيم آثار متحف الموصل بشمال العراق خلال سيطرة تنظيم "داعش" ...

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